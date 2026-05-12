Исламские финансы в центре внимания: стартовал KazanForum-2026

Сегодня в Казани официально начал работу XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Мероприятие продлится до 17 мая, а фактически его программа запустилась ещё накануне — многие гости уже прибыли в республику, разместились и даже отправились на промышленные экскурсии.

Как сообщила на брифинге в Кабмине РТ руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, традиционно одной из центральных тем форума остаются исламские финансы. В этом году пройдёт сессия о фондовом рынке Бахрейна, а также исламский экономический форум РИЕФ, который раньше проводился в Москве, а теперь впервые переехал на площадку KazanForum. Отдельное внимание уделено инструменту сукук (исламские облигации) и халяльной индустрии. Впервые организована международная агропромышленная торгово-закупочная сессия (сектор B2B), где ожидаются крупные экспортные контракты.

На полях форума проходят межправительственные комиссии Россия — Индонезия и Россия — Мали, а также встреча сопредседателей по Таджикистану и рабочая группа российско-малазийской комиссии по туризму.

На данный момент в оргкомитет подано 116 соглашений к подписанию. Организаторы рассчитывают, что их число вырастет.