На KazanForum съедутся министры культуры из 14 стран исламского мира

Ключевым событием в культурной повестке KazanForum станет второй съезд министров культуры государств – членов Организации исламского сотрудничества, который пройдет 14 мая. Первый съезд состоялся в прошлом году, и теперь эта встреча может стать постоянным треком форума. Как отметила в ходе брифинга в Кабмине РТ министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, культурный обмен создает среду доверия, а без доверия не развивается и бизнес. В этом году участие в съезде подтвердили 38 официальных делегаций из 28 стран и четырех международных организаций. На уровне министров в Казань приедут главы профильных ведомств из 14 государств, включая Азербайджан, Египет, Иран, Кыргызстан и Объединенные Арабские Эмираты. Еще пять стран — Бахрейн, Кувейт, Ливан, Саудовская Аравия и Судан — будут представлены послами. Руководить форумом будет министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Параллельно, 13 и 14 мая, пройдет 15-я сессия Генеральной конференции ИСЕСКО — организации по вопросам образования, науки и культуры при ОИС. Для Татарстана большая честь принимать ее у себя. Уже прибыли 10 министров образования из Египта, Йемена, Ливии, Мальдив, Сенегала, Судана, Чада, Туниса, Италии, Азербайджана и Туркменистана, а также три заместителя министра из Казахстана, Омана и Узбекистана.