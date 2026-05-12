«КазаньФорум» побьет рекорд по географии участников - 103 страны

В Казани с 12 по 17 мая пройдет XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир», который соберет рекордное число иностранных гостей. Как сообщила глава оргкомитета Талия Минуллина, свое участие подтвердили представители 103 стран — такого масштаба мероприятие еще не достигало.

В числе высокопоставленных зарубежных участников — премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, министр промышленности Египта Камель аль-Вазир, глава минпрома Мали Мусса Алассан Диалло, а также министр нефти и газа Ливии Халифа Раджаб Абдулсадек.