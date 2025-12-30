ФСБ в Татарстане раскрыла, как диверсанты пытаются уйти от слежки

Сотрудники управления ФСБ по Татарстану рассказали о методах работы диверсантов и том, как их удается выявлять и задерживать. Подробностями силовики поделились в эфире программы «Вести. Татарстан».

По словам оперативников, иностранные спецслужбы заранее инструктируют своих агентов, объясняя, как избегать камер наблюдения и запутывать возможное расследование. Один из задержанных после поджога передвигался пешком на большие расстояния, выбирая маршруты вне городской системы видеоконтроля и периодически уходя в лес. Несмотря на меры конспирации, установить его личность и задержать удалось.

В ФСБ отмечают, что участникам серьезных диверсий, в том числе против промышленных и стратегически важных объектов, нередко обещают помощь с побегом за пределы страны. Однако на практике такие обещания не выполняются: после совершения преступления связь с кураторами, как правило, прекращается.

Следственные органы подчеркивают, что случаев успешного бегства диверсантов нет — все причастные к подобным преступлениям были задержаны и понесли ответственность.

На фоне роста диверсионной активности в России ужесточили уголовное законодательство. Теперь наказание грозит не только исполнителям, но и организаторам. Как ранее заявляла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, за вовлечение в диверсионную деятельность возможно наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, без права на условный срок.

По данным силовых структур, с 2022 года количество диверсий в стране выросло в девять раз, при этом каждое четвертое преступление совершается подростками.