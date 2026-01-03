ГАИ РТ призвала татарстанцев отказаться от поездок в ближайшие дни из-за метели

Госавтоинспекция по Республике Татарстан настоятельно рекомендует водителям воздержаться от выездов на трассы и по возможности не покидать населённые пункты. Причина — крайне неблагоприятные погодные условия, сохраняющиеся 3 и 4 января.

В регионе наблюдается сильная метель, значительно ухудшающая видимость на дорогах — до одного километра, а местами и меньше. Ситуацию усугубляет порывистый ветер скоростью до 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, завтра стихия усилится: ожидаются интенсивный мокрый снегопад и метель, которые могут снизить видимость до 500 метров при порывах ветра до 23 м/с.

Дорожное покрытие представляет дополнительную опасность: на трассах отмечается гололедица, снежные заносы и участки со снежной кашей. Комплекс этих факторов создаёт высокий риск дорожно-транспортных происшествий.