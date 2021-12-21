Герои нашего времени. Как люди становятся суперменами в обычной жизни

Не все герои носят плащи и снимаются в кино. Есть и обычные люди, совершающие достойные поступки. Они не оставляют без внимания острые ситуации, требующие проявления храбрости и мужества. Например, когда чьей-то жизни грозит опасность. Когда над планетой висит экологическая угроза, или когда дети с особенностями здоровья чувствуют себя ненужными.

В Казани прошла церемония награждения республиканской премией «Герои нашего времени». Ее лауреатами становятся люди, совершившие героические поступки. В рамках проекта также ежегодно проходит «Форум маленьких героев».

В этом году 26 взрослых и 15 детей стали обладателями памятных нагрудных знаков «Герой нашего времени» и «Юный герой».

«Если будет надо, я снова всех спасу»

Первыми отметили детей. Самой маленькой героине всего 10 лет — это Маргарита Галкина. Она смотрит на меня большими светлыми глазами, улыбается. Немного мнется от волнения, но говорит уверенно.

Рита приехала на награждение с папой Виктором Галкиным. Они живут в Самаре — там же и случилось происшествие, в котором маленькая Маргарита спасла человеческие жизни.

«Мы приехали отдыхать на дачу во время майских праздников. Я пошла гулять и заметила дым», — Рита говорит тихо, но четко.

Это горел овраг недалеко от аэропорта «Гагарин» Саратовской области. Девочка побежала обратно и рассказала родителям о пожаре.

«Когда она прибежала, мы сразу пошли тушить огонь, Рита помогала во всем при тушении», — подчеркивает отец. Он добавляет, что объект возгорания был большой, поэтому пришлось прилично потрудиться. «В школе ее отметили за хороший поступок. На первом сентября дали грамоту, было очень приятно», — вспоминает отец.

Я задаю девочке вопрос о том, с какими эмоциями она вспоминает тот день. «Я не вспоминаю», — отвечает Рита. Девочка добавляет, что если снова случится похожая ситуация, то она снова всех спасет.

«Героем себя не чувствую»

Алексей Афанаско — бойкий парень из Энгельса. Ему 12 лет. В августе этого года он спас тонущего ребенка.

«Мы с друзьями гуляли на дачах возле водоканала. К нам в компанию пришел новенький — их семья недавно купила дачу там», — говорит Алексей. «Новенький» хотел подружиться с его компанией, ребята были не против.

«Он пошел к каналу, а мы стояли спиной к нему и не видели что парень подошел к краю. Он хотел поиграть с лягушками и упал», — вспоминает Алексей. Он услышал крики о помощи «Помогите! Я не умею плавать!» и понял, что человек тонет и прыгнул и поплыл с ним к лестнице.

«Сам бы он не смог выбраться, там было большое течение», — добавляет Алексей.

Юноша подчеркивает, что тот момент не думал о страхе. «Я не чувствую себя героем. Каждый человек должен так делать, это нормальная реакция», — говорит Алексей. Он признается, что был удивлен, когда его пригласили на это вручение премий. «Еще на сайте моей школы писали об этом, было приятно и немного непривычно», — добавляет юноша.

«Это не идея, это образ жизни»

Мужчина в костюме пирата — это Ильнур Ханнанов. Шесть лет назад его сбила машина и он остался без ноги. Но он не отчаивается — бегает на тренировочном протезе, выезжает на природу с семьей.

«Экологией мы занимаемся с 2011 года. Тогда я еще был в силе, не как сейчас, когда человек лишается конечности, все по-другому складывается», — говорит Ильнур. У него есть небольшой татарский акцент: в Сармановском районе, в котором проживает мужчина, почти все говорят на татарском.

Семья Ханнановых начала собирать мусор, потому что их родная деревня постепенно превращалась в свалку. «Мы стали убираться, потому что невозможно уже было видеть все это», — говорит Ильнур.

После аварии семья сделала перерыв, в надежде что в округе найдутся последователи их дела. «Мы вышли гулять в лес, а там опять лежит мусор. Убирали одну поляну четыре дня, увезли целый мусоровоз», — вспоминает мужчина.

«Не все нас понимают, некоторые смеются: «А что ты мусорщик, что ли? Ха-ха!» У людей в подсознании ничего не меняется, что с этим сделаешь», — добавляет Ильнур.

Мужчина приучает детей к экологическим привычкам. «Мы делаем гнезда для птиц, сдаем макулатуру, сажаем деревья, устраиваем экосубботник», — говорит Ильнур. Они посадили яблоневый сад, каждый год собирают около 900 килограммов макулатуры.

«Забота об экологии — это семейная традиция, это как религия, как закон. Мы даже когда едем на отдых, берем с собой мешки для мусора — вдруг и там грязно?» — подчеркивает Ильнур.

«Они думали, что я занимаюсь ерундой»

Гульнара Галиева — стройная женщина с аккуратно подведенными глазами. Она многодетная мать из Бугульминского района и инвалид третьей группы с детства. Гульнара построила конных клуб для детей с особенностями здоровья на месте заброшенной пилорамы.

Идея пришла, когда женщина увидела, сколько родителей приходит в конный клуб другого города. «Мы занимались в этом клубе с дочкой. И мамы и папы ходили на занятия с последней надеждой на то, что сделают жизнь ребенка здоровее», — говорит Гульнара.

Женщина выучилась на иппотерапевта и купила двух лошадей. Планировала работать в том иногороднем клубе, но мест не было. «Хозяйка сказала мне — забирай своих лошадей и иди, куда хочешь. Вот и я пошла на заброшенную пилораму. Реконструировали, кое-как перезимовали», — вспоминает хозяйка клуба.

Тогда она поняла, что детям с особенностями здоровья это особенно важно и нужно. А в Бугульме этим никто не занимался. «Я сама инвалид и знаю, каково это. Решила, что нашему району нужен конно-прокатный клуб» , – объясняет Гульнара.

В клубе занимаются семейным отдыхом, верховой ездой и главное — иппотерапией. Это метод реабилитации здоровья через верховую езду. Иппотерапия — главный конек клуба, он помогает детям с особенностями здоровья развиваться.

«Когда я начинала, жители Бугульмы думали, что я это делаю ради заработка денег на больных детях, а кто-то считал, что это утопическая идея», — подчеркивает Гульнара. А потом они стали гордиться, что у них под городом есть конный клуб, отмечает она

«Моя дочь с четырех лет умоляла меня завести лошадь. Я тоже хотела в детстве, но подавила это желание в себе. Конный клуб закрыл все гештальты», — Гульнара говорит о животных вовлеченно, с улыбкой.

В этом году ее конному клубу исполняется пять лет. Ее проект важен, потому что говорит о том, что люди с особенностями здоровья тоже хотят быть нужными обществу и создавать прекрасные вещи.