На День молодежи в Казани планируют потратить свыше 10 млн рублей

Власти столицы Татарстана направили свыше 10 млн рублей на организацию празднования Дня молодежи, что на 2,5 млн больше, чем в прошлом году. Согласно тендеру, ожидается не менее 87 тысяч участников. Мероприятие пройдет в формате фестиваля с соревнованиями по паркуру, воркауту, скейтбордингу, баскетболу 3×3, BMX и самокатному спорту, а также карьерными, образовательными и танцевальными зонами.

На концертную программу заложено более 1,3 млн рублей. Организаторам предстоит пригласить федерального артиста (исполнителя или группу) с выступлением не менее 45 минут — подрядчик должен предложить на выбор не менее 10 кандидатур. Гостю оплатят перелет из Москвы (минимум на четырех человек), проживание в отеле 4–5 звезд, бизнес-трансфер и трехразовое питание. Для звезды подготовят отдельную гримерку с диванами, зеркалом, рейлами и закусками.