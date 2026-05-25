На «Курбан-фесте» в Казани разыграют 5 баранов

25 мая 2026  15:50
Владислав Косолапкин

Главная новинка этого праздничного фестиваля в этом году — розыгрыш пяти баранов, рассказали в ДУМ РТ.

Гости смогут выиграть их на силовых аттракционах, спортивных эстафетах и семейных соревнованиях. Победитель вправе забрать животное с собой или передать организаторам. Во втором случае барана заколют по шариату, а мясо раздадут нуждающимся.

Организаторы обещают, что «Курбан-фест» объединит горожан и гостей столицы независимо от возраста и вероисповедания. Вход свободный.

Программа построена вокруг концепции «Казань – это...». Город раскрывают через веру, семью, историю, спорт, щедрость, труд и вкус.

