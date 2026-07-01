Гимнасты Татарстана взяли бронзу на чемпионате России в Калуге

Сборная республики поднялась на третью ступень пьедестала по итогам командного многоборья на национальном первенстве, которое принимала Калуга. Турнир собрал более 140 сильнейших гимнастов страны – участников, отобранных по результатам Кубка России. Спортсмены соревновались в командном и личном зачёте, а также в финалах на отдельных снарядах. Всего было разыграно 14 комплектов наград.

Честь Татарстана в этом турнире защищали двое казанских атлетов – воспитанники спортивной школы «Первая» Даниел Маринов и Матвей Занин. Подготовку гимнастов вели тренеры Радик Курмангаллин и Мария Синцова. Вклад обоих спортсменов помог региону завоевать бронзовые медали командного первенства.