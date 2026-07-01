Глава Минпромторга РТ назвал беспилотники самым многообещающим направлением

Олег Коробченко, возглавляющий региональное ведомство, выступил на заседании оргкомитета международной выставки-форума «Дрон Экспо 2026», который пройдёт в Казани. В своём выступлении министр подчеркнул, что технологии беспилотного управления проникают сегодня едва ли не во все сферы человеческой деятельности, и эта тенденция будет только нарастать.

Он привёл конкретные примеры использования дронов в республике: их задействуют для мониторинга инфраструктурных объектов – нефте- и газопроводов, линий электропередач, а также для грузоперевозок, картографических работ, нужд сельского и лесного хозяйства. По словам Коробченко, символично, что параллельно с «Дрон Экспо» на той же площадке состоится международная агропромышленная выставка «Агроволга» – это подчёркивает тесную связь аграрного сектора с новыми технологиями, ведь фермерские хозяйства региона уже активно внедряют беспилотники в повседневную работу.

Министр выразил уверенность, что Татарстан выбран местом проведения этих масштабных мероприятий неслучайно, и уровень их организации традиционно будет соответствовать высочайшим стандартам.