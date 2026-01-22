Глава Нижнекамска рассказал о деталях инцидента с нападением школьника в лицее №37

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в лицее №37. По предварительной информации, 13-летний семиклассник, взорвав несколько петард, атаковал ножом сотрудницу, занимающуюся уборкой. В результате инцидента женщина получила травму руки, её жизни и здоровью ничего не угрожает, ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

Причины инцидента, произошедшего в одном из лицеев Нижнекамска, будут тщательно изучены, а также разработаны меры для недопущения подобного в дальнейшем. Об этом заявил градоначальник Радмир Беляев, комментируя ситуацию.

Подростка оперативно задержали прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии. На данный момент с ним работают специалисты, в школу вызваны его родители. Все учащиеся были незамедлительно эвакуированы и не пострадали.

«Все оперативные службы работают на месте, ситуация находится на полном контроле. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — подчеркнул мэр.