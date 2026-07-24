В Казани стартовал проект «Путевая звезда»: подростки помогают на вокзале

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Город
24 июля 2026  17:31

На железнодорожном вокзале Казани приступили к работе восемь школьников в составе отряда «Магистраль». Третий сезон проекта реализуют студотряды РТ совместно с РЖД, сообщили в пресс-службе.

Подростки помогают дежурным по вокзалу: встречают и провожают пассажиров, помогают ориентироваться в здании, работают с цифровыми сервисами. Для многих это первый опыт работы и возможность определиться с будущей профессией, отметил директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев.

В этом году к проекту на 70 вокзалах страны привлекли более 500 подростков из 46 регионов. Руководитель отряда Анна Рженева работает уже второй сезон, а комиссар Артем Ефремов в проекте впервые — он отвечает за творческие победы и атмосферу в коллективе.

Всего с мая через студотряды Татарстана трудоустроены 2622 подростка: они занимаются благоустройством, работают в общепите и помогают в организации детского отдыха. Проект координирует Минмолодежи РТ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

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