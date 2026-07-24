«Ак Барс» сохранил Григория Денисенко еще на один сезон

Казанский хоккейный клуб заключил новое однолетнее соглашение с нападающим Григорием Денисенко, сообщает пресс-служба команды.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 26-летний форвард отыграл 64 матча, в которых набрал 28 очков (14 шайб + 14 передач) при полезности «+3». В плей-офф на его счету 4 балла (2+2) в 20 встречах.

Денисенко пополнил состав «барсов» в 2025 году, перейдя из системы клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Казанцы выкупили права на хоккеиста у ярославского «Локомотива» за 45 млн рублей, доплатив ещё и проспектом Андреем Пустовым, а сам игрок подписал контракт на 35 млн рублей.