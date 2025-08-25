Глава СКР взял на контроль дело об осквернении Вечного огня в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении женщины, прикурившей сигарету от Вечного огня в мемориальном комплексе парка Урицкого в Казани. Инцидент, зафиксированный на видео и распространившийся в социальных сетях, вызвал широкий общественный резонанс.

По данным пресс-службы СУ СКР по Татарстану, происшествие произошло у мемориала, посвященного героям Великой Отечественной войны. Бастрыкин лично поручил руководителю следственного управления по республике Валерию Липскому возбудить уголовное дело по факту надругательства над символом воинской славы и представить доклад о ходе расследования.

Исполнение поручения находится на особом контроле в центральном аппарате СК России. В ведомстве подчеркивают, что подобные действия квалифицируются как преступление против исторической памяти и носят исключительно циничный характер.