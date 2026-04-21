Глава СКР взял под личный контроль дело о бездорожье у участков многодетных семей в селе Биклянь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав многодетных семей в селе Биклянь Республики Татарстан. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщили в пресс-службе СКР, речь идет о земельных участках, предоставленных льготной категории граждан еще в 2012 году. Однако подъездные пути к ним до сих пор находятся в неудовлетворительном состоянии. Грунтовое покрытие размывается в дождливую погоду, покрывается глубокими колеями и ямами. Из-за этого затруднен проезд машин, в том числе экстренных служб, а также передвижение пешеходов.

Многодетные семьи неоднократно обращались в компетентные органы, однако ремонтные работы так и не начались. Ситуация привлекла внимание средств массовой информации. В итоге следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования и принимаемых мерах по восстановлению прав пострадавших граждан.