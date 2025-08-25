Глава Якутии Айсен Николаев прибыл в Казань

news_top_970_100
Город
25 августа 2025  16:02

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев начал рабочий визит в Татарстан, где примет участие в мероприятиях международного значения. В аэропорту его встретили высокопоставленные представители правительства республики во главе с заместителем председателя Государственного Совета Татарстана Юрием Камалтыновым.

Основной целью визита стало участие якутской делегации в Татарстанском нефтегазохимическом форуме — ключевом отраслевом событии года. Николаев возглавит заседание комиссии Государственного Совета России по направлению «Энергетика», где будут обсуждаться стратегические вопросы поддержки нефтедобывающей промышленности в новых экономических условиях.

Знаковым событием визита станет торжественное открытие выставки «Сокровища Якутии» в Казанском Кремле. Экспозиция, развернутая в выставочных залах Присутственных мест, представит уникальное культурное и природное наследие самого большого региона России.

news_right_column_240_400
Новости
Ушел из жизни создатель гематологической службы РТ Арыслан Ахмадеев
Татарстан получит 474 млн рублей на преобразование общественных пространств
В Зеленодольском районе РТ краснокнижного лебедя отпустили на волю после восстановления
Глава Якутии Айсен Николаев прибыл в Казань
«Нефтехимик» проиграл лидеру Первой лиги
Ксения Дукалис проведет в Казани ток-шоу о будущем образования в эпоху ИИ
В Казани составили акт на водителя, который перевозил пассажира в кузове пикапа
Полина Кудерметова встретится с Ариной Соболенко во втором круге US Open