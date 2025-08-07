Главное - не пропустить первые «звоночки» ишемии

Этой теме была посвящена встреча с врачом-терапевтом участковым городской поликлиники №18 г. Казани Марией Алимовой в казанской библиотеке №13 «Сандугач» в рамках «Школы здоровья». Это совместный просветительский проект библиотеки, городской поликлиники №18, детской поликлиники №10 и Казанского медицинского колледжа.

- Хроническая ишемия мозга - состояние, при котором мозг длительное время испытывает недостаток крови, кислорода и питательных веществ. Это приводит к постепенному повреждению мозговых клеток, поэтому ишемия развивается незаметно для человека. Он может ощущать усталость, головокружение и шум в ушах. Появляются забывчивость, рассеянность, замедление мышления, нарушения сна, апатия, раздражительность, - рассказала Мария Алимова. - На изменения в поведении человека могут обратить внимание его близкие, но сам он чаще всего утверждает, что с ним все в порядке, просто накопилась усталость. Однако чем дальше, тем проявления заболевания становятся более явными: прогрессируют нарушения памяти, двигательные нарушения, возрастает социальная изоляция. Важно понимать, что если это состояние не лечить, то оно может привести к острому нарушению мозгового кровообращения - ишемическому инсульту, деменции. Поэтому при появлении первых тревожных симптомов необходимо обратиться к врачу для обследования и своевременного лечения.

- Каковы основные причины хронической ишемии головного мозга и кто более подвержен ей?

- Этому заболеванию более подвержены люди пожилого возраста. Ишемия может быть последствием гипертонии, сердечных заболеваний, курения, злоупотребления алкоголем, возрастных изменений сосудов, которые со временем становятся менее эластичными. Здесь одна из опасностей - атеросклероз сосудов, то есть образование внутри сосудов бляшек, что приводит к сужению сосудов и ухудшению кровоснабжения головного мозга. Кроме того, от атеросклеротической бляшки могут отрываться небольшие фрагменты и закупоривать мелкие сосуды головного мозга. Неправильное питание и избыточный вес тоже могут стать причиной ишемии.

- Как можно предупредить ишемию?

- Главные принципы профилактики просты и всем известны: контроль давления и уровня холестерина, отказ от вредных привычек, регулярная физическая активность. И конечно, очень важно держать под контролем сопутствующие заболевания. Нельзя заниматься самолечением и без назначения врача принимать препараты для улучшения кровоснабжения головного мозга. Только врач может назначить курс лечения. Также пациенту хорошо бы пересмотреть и изменить свою систему питания. В рационе должны быть курица, рыба, овощи. Сейчас как раз сезон ягод и фруктов. Но с фруктами нужно быть аккуратными, особенно людям с сахарным диабетом. И помните принцип правильного питания: чем проще еда, тем она вкуснее и полезнее.