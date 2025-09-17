Главной ценностью Гариф Ахунов считал семью

В Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала открылась выставка «Гариф Ахунов. Семейный клад», посвященная этой знаменательной дате.

В экспозиции представлены вещи и фотографии из личного архива семьи Ахуновых, книги из личной библиотеки писателя. Кроме того, посетители смогут открыть для себя Гарифа Ахунова как художника-пейзажиста.

Гостям церемонии открытия выставки показали художественный фильм «Клад», снятый в 1975 году по одноименной повести Гарифа Ахунова.

- Папа был добрым человеком. Своим главным сокровищем, кладом он считал семью. В 1995 году, накануне 70-летнего юбилея папы, я брала у него интервью. Там было много вопросов, и один из них о том, какой успех в своей жизни он считает главным. И папа, не задумываясь ни на секунду, ответил: «Семья». Это очень трогательно, потому что на самом деле у него много регалий, много заслуг перед Отечеством, перед Татарстаном и Арским краем, перед татарской литературой. Все-таки он написал более 50 книг, был лауреатом премии имени Габудуллы Тукая, премии Гаяза Исхаки, обладателем других высоких наград, был государственным и общественным деятелем. Но семья для него была главным достижением, - рассказала дочь писателя Наиля Ахунова. - Они с мамой прожили вместе 47 лет, до папиного ухода. Мы с моим мужем, известным писателем, переводчиком Борисом Вайнером, вместе уже 46 лет. У нас тоже творческая семья, и мы ее строим, в чем-то подсознательно и сознательно ориентируясь на семью моих родителей. У Бориса тоже были замечательные родители. Они оба закончили Великую Отечественную войну в чине майора. Мама - в чине майора медицинской службы. К сожалению, они рано ушли из жизни. Мои мама и папа приняли Бориса как родного. Я не помню, чтобы у них были какие-то разногласия. Борис переводил на русский стихи многих татарских поэтов, и первым человеком, кому он их читал, была моя мама. Она стала первым советчиком не только для папы, но и для Бориса. И мы всегда очень считались с ее мнением.

Гариф Ахунов и его супруга Шаида Максудова с дочкой Наилей

В Татарстане пройдет ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию Гарифа Ахунова. Завтра, 18 сентября, в день рождения писателя, на его родине в Арском районе состоится традиционное путешествие «Тропами Гарифа Ахунова» по маршруту Казанбашская школа им. Гарифа Ахунова - родник Ахуна - краеведческий музей «Казан арты» - Аллея писателей - татарское кладбище, где состоится церемония возложения цветов на могилу писателя. В этот день будет вручена литературная премия имени Гарифа Ахунова. Она присуждается молодым начинающим авторам, пишущим на татарском и русском языках.

Также мероприятия, посвященные Гарифу Ахунову, запланированы в Москве, Альметьевске и Казани.