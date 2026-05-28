Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин признан лучшим тренером сезона в КХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин удостоен награды как лучший наставник Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ. В финальный список претендентов также входили Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).

50-летний специалист возглавляет казанский клуб с 2024 года. В регулярном чемпионате «Ак Барс» финишировал третьим на Востоке. В плей-офф команда последовательно обыграла «Трактор» (4-1), минское «Динамо» (4-0) и «Металлург» (4-1), дойдя до финала Кубка Гагарина, где в упорной серии (2-4) уступила ярославскому «Локомотиву». Всего под руководством Гатиятулина в сезоне было проведено 88 матчей, одержано 57 побед. Принимая награду, тренер поблагодарил семью, коллег и болельщиков.