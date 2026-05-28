В РТ к 2029 году планируют установить 305 зарядных станций для электромобилей

news_top_970_100
Республика
28 мая 2026  22:38

Правительство республики скорректировало параметры развития зарядной инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Согласно новому документу, к 2029 году в регионе планируется создать 305 зарядок для электрокаров. Прежний план (действовал до 2030 года) предполагал строительство 350 станций. Также из текста госпрограммы исключили пункт с перечнем нормативных актов, регулирующих межбюджетные трансферты и субсидии. Программа по развитию зарядной сети действует в Татарстане с 2022 года и направлена на расширение инфраструктуры и популяризацию использования электромобилей в республике.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ к 2029 году планируют установить 305 зарядных станций для электромобилей
В Татарстане на выходных похолодает до +2 градусов и ожидаются дожди
УНИКС обыграл «Зенит» в решающем матче и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин признан лучшим тренером сезона в КХЛ
В Казани с 1 июня частично перекроют улицу Достоевского на три месяца
Сделано в Германии
Хижина Музыканта, Марат Яруллин, DJ Сулейман и Gauga выступят на татарской сцене VK Fest в Казани
Информатику на ОГЭ и ЕГЭ в Татарстане выбрали почти 24 тысячи школьников