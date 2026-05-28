В РТ к 2029 году планируют установить 305 зарядных станций для электромобилей

Правительство республики скорректировало параметры развития зарядной инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Согласно новому документу, к 2029 году в регионе планируется создать 305 зарядок для электрокаров. Прежний план (действовал до 2030 года) предполагал строительство 350 станций. Также из текста госпрограммы исключили пункт с перечнем нормативных актов, регулирующих межбюджетные трансферты и субсидии. Программа по развитию зарядной сети действует в Татарстане с 2022 года и направлена на расширение инфраструктуры и популяризацию использования электромобилей в республике.