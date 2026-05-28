УНИКС обыграл «Зенит» в решающем матче и вышел в финал Единой лиги ВТБ

28 мая 2026  22:16

В Казани завершился седьмой, решающий поединок полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Баскетболисты УНИКСа принимали питерский «Зенит» и одержали победу со счетом 64:55. Итоговый счет серии — 4:3 в пользу казанского клуба, который вышел в финал, где его соперником станет московский ЦСКА.

Хозяева паркета контролировали ход игры с первой половины, уйдя на перерыв с преимуществом 33:29. После большого перерыва они нарастили отрыв и не позволили гостям преодолеть порог в 60 очков. Самыми результативными в составе УНИКСа стали Маркус Бингэм (оформил дабл-дабл: 11 очков и 12 подборов), а также Пэрис Ли (11 очков и 5 передач). Алексей Швед успел набрать 11 очков за 11 минут в первой половине, но из-за травмы досрочно покинул площадку.

