В Татарстане на выходных похолодает до +2 градусов и ожидаются дожди

В ближайшие дни республика окажется под влиянием обширного циклона, из-за чего установится прохладная и дождливая погода. Как сообщили в Гидрометцентре РТ, за прошедшие сутки среднесуточные температуры опустились ниже нормы на 3–4 градуса, и в предстоящие выходные характер погоды существенно не изменится.

В пятницу, 29 мая, местами ожидаются дожди, в отдельных районах — грозы и порывы ветра до 15–20 м/с. Ночью термометры покажут +5..+10 °C, днем — +12..+17 °C. В субботу и воскресенье, 30–31 мая, также прогнозируются осадки. Ночью столбики термометров могут опуститься до +2..+9 °C, днем воздух прогреется до +15..+21 °C.

В начале следующей недели, 1–2 июня, в регионе потеплеет: днем ожидается +17..+22 °C, однако местами возможны кратковременные дожди.