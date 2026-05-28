В Татарстане на выходных похолодает до +2 градусов и ожидаются дожди

news_top_970_100
Республика
28 мая 2026  22:29

В ближайшие дни республика окажется под влиянием обширного циклона, из-за чего установится прохладная и дождливая погода. Как сообщили в Гидрометцентре РТ, за прошедшие сутки среднесуточные температуры опустились ниже нормы на 3–4 градуса, и в предстоящие выходные характер погоды существенно не изменится.

В пятницу, 29 мая, местами ожидаются дожди, в отдельных районах — грозы и порывы ветра до 15–20 м/с. Ночью термометры покажут +5..+10 °C, днем — +12..+17 °C. В субботу и воскресенье, 30–31 мая, также прогнозируются осадки. Ночью столбики термометров могут опуститься до +2..+9 °C, днем воздух прогреется до +15..+21 °C.

В начале следующей недели, 1–2 июня, в регионе потеплеет: днем ожидается +17..+22 °C, однако местами возможны кратковременные дожди.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ к 2029 году планируют установить 305 зарядных станций для электромобилей
В Татарстане на выходных похолодает до +2 градусов и ожидаются дожди
УНИКС обыграл «Зенит» в решающем матче и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин признан лучшим тренером сезона в КХЛ
В Казани с 1 июня частично перекроют улицу Достоевского на три месяца
Сделано в Германии
Хижина Музыканта, Марат Яруллин, DJ Сулейман и Gauga выступят на татарской сцене VK Fest в Казани
Информатику на ОГЭ и ЕГЭ в Татарстане выбрали почти 24 тысячи школьников