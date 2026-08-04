В Татарстане готовятся к сезону гриппа: привьют 2,4 миллиона человек

В Татарстане начинается подготовка к сезону гриппа и ОРВИ. Первые партии вакцин поступят в республику в конце августа – начале сентября. Всего планируется привить 2,4 миллиона человек — 60 процентов населения. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр здравоохранения Альмир Абашев.

Первые поставки вакцин против гриппа ожидаются в конце августа — начале сентября. Состав препаратов полностью обновлён в соответствии с рекомендациями для эпидемического сезона 2026–2027 годов. Всего в республике планируют привить 60 процентов населения — около 2,4 миллиона человек.

Бесплатная вакцинация предусмотрена для детей, беременных женщин, взрослых старше 60 лет, призывников, людей с хроническими заболеваниями, медицинских и педагогических работников. Это практически каждый второй житель республики. Сделать прививку можно будет в поликлиниках по месту жительства, учёбы или работы.

Работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников за счёт средств предприятий. Минздрав готов предоставить прививочные бригады для выездной вакцинации. Альтернативный вариант — сотрудники могут привиться в территориальной поликлинике.

По словам Альмира Абашева, приглашения на вакцинацию начнутся примерно через месяц. Оптимальное время для прививки — до ноября, чтобы иммунитет успел сформироваться до традиционного подъёма заболеваемости в конце осени — начале зимы.

Параллельно Минздрав проводит подготовку медицинского персонала, закупает диагностические тест-системы и лекарственные препараты.