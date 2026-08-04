Молодежь Татарстана приглашают на конкурс грантов ПФО

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Республика
4 августа 2026  11:17

С 3 по 16 августа проходит приём заявок на конкурс грантов Приволжского федерального округа. Организаторы — Фонд содействия гражданскому обществу ПФО, Минмолодежи РТ и АНО «Татарстан – территория возможностей». Победители получат от 200 до 500 тыс. рублей на реализацию социальных проектов.

Участниками могут стать граждане РФ от 18 до 35 лет, проживающие в Татарстане. На выбор — три направления: «Культурное многообразие и единство народов Приволжья», «Традиционные ценности» и «Туристический потенциал». Проекты должны быть реализованы с 1 ноября 2026 по 31 октября 2027 года.

Заявки принимаются на почту grantypfo@yandex.ru. По итогам регионального этапа 15 проектов выйдут в окружной финал. Авторы лучших идей представят их очно в Самарской области с 30 сентября по 2 октября.

Министр по делам молодёжи РТ Азат Кадыров пригласил молодых людей участвовать и найти поддержку для своих инициатив. Конкурс проходит при патронате полпреда Президента РФ в ПФО и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Кроме того, в ближайщее время состоится финал проекта ПФО «Молот», в котором примет участие сборная Республики Татарстан

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