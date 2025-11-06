Гол Вадима Шипачёва принёс «Динамо» победу над «Ак Барсом»

Спорт
6 ноября 2025  22:46
Автор:
Эдгар Витковский

 Фото: ak-bars.ru

Минское «Динамо» продлило свою победную серию до шести матчей, обыграв дома «Ак Барс», 4:3. Первый период остался за «барсами» – в большинстве отличился Александр Хмелевский. Во втором периоде Станислав Галиев сравнял счёт, однако довольно быстро Артём Галимов вернул преимущество гостям. Победу «Динамо» удалось вырвать в третьем периоде – на гол Тая Смита «Ак Барс» ответил шайбой Михаила Фисенко, после чего Сергей Кузнецов и Вадим Шипачёв установили итоговый счёт.

Минчане остались на третьей строчке Западной конференции, а «Ак Барс» по-прежнему на втором месте «Востока».

Следующий матч казанская команда сыграет 8 ноября на выезде против ярославского «Локомотива».

