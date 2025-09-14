«Голосование прошло оживленно»: кандидат в Раисы РТ Руслан Юсупов оценил выборы

В Татарстане завершился единый день голосования, в ходе которого жители республики выбирали Раиса, депутатов местных органов власти, а также участвовали в дополнительных выборах в Государственный Совет РТ. Все 2752 избирательных участка работали в штатном режиме.

По данным Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, в течение дня на телефон горячей линии поступило свыше 800 обращений. Все они носили исключительно информационно-справочный характер, жалоб от граждан не зарегистрировано. После закрытия участков комиссии приступили к подсчёту голосов.

Кандидат на должность Раиса Республики Татарстан, координатор Татарстанского регионального отделения ЛДПР, депутат Государственного Совета РТ Руслан Юсупов поделился своими впечатлениями от хода голосования.

«Голосование прошло оживленно, я сам побывал на нескольких участках, чтобы понаблюдать за процессом. На одном из них наблюдал за семейной парой. Муж и жена перед тем, как зайти в кабинку для голосования, спорили, кому из кандидатов отдать предпочтение. Все это проходило в атмосфере доброжелательной дискуссии», — отметил Юсупов.