Обновление расписаний и маршрутов электричек в Татарстане

Республика
26 декабря 2025  16:12
Автор:
Владислав Косолапкин

Пригородные поезда в Татарстане становятся все более востребованным видом транспорта. Только за 11 месяцев 2025 года ими воспользовались более 7,3 миллиона пассажиров, что на 2% превысило показатели предыдущего года.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель главного инженера Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Евгений Ананьин и гендиректор АО «Содружество» Азат Ахметшин.

Главная новость - с 1 января 2026 года расписание пригородных поездов существенно обновится и расширится. Увеличится не только количество рейсов, но и их регулярность на ключевых направлениях.

Например, на маршруте Казань - Аэропорт появится дополнительная вечерняя пара электричек. Поезд из Казани будет отправляться в 18:39, а из Аэропорта обратно - в 19:19. Это решение принято по многочисленным просьбам пассажиров, которые работают в городе до 18:00 и живут в пригородах вдоль этой ветки. Всего на этом направлении с нового года будет курсировать 22 поезда вместо прежних 20.

Большие изменения ждут жителей восточных районов республики. Маршрут Бугульма - Туймазы переходит в ежедневный режим. Первый утренний поезд из Бугульмы теперь будет отправляться не в 11:49, как раньше, а в 07:32, что открывает для жителей малых станций возможность успеть на работу или учебу в утренние часы. Всего на участке Бугульма - Кандры с января будет курсировать три пары поездов, формируя удобное расписание в течение дня.

Также в ежедневное обращение переводятся электрички между Бугульмой и Набережными Челнами, которые раньше ходили только по выходным. Еще одна приятная новость для пассажиров: маршрут Казань - Йошкар-Ола теперь тоже станет ежедневным. Раньше прямые пригородные поезда между столицами ходили лишь по пятницам, субботам и воскресеньям, а с января они будут доступны круглогодично без перерывов.

Не останутся без внимания и другие направления. По выходным дням запускается пригородный поезд между Алатырем и Саранском. С 12 января увеличится количество рейсов через станцию Восстание Пассажирская, что улучшит транспортную доступность для работников близлежащих предприятий. Также с этой даты из Кукмора в Казань добавится утренний рейс в 05:17, что сократит интервал движения в утренний час пик до одного часа.

На будущее определена амбициозная задача - восстановить движение пригородных поездов по маршруту Нурлат - Бугульма, который не функционирует с 2011 года. Ожидается, что этот маршрут сможет обслуживать до 80 тысяч пассажиров в год.

Комфорт пассажиров напрямую зависит от качества вагонов. В 2025 году на линии Казань - Нижний Новгород уже начали курсировать современные электропоезда. Эти четырехвагонные составы оснащены эргономичными креслами, климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха, розетками для зарядки гаджетов у каждого сиденья, вместительными багажными полками и даже специальными местами для перевозки велосипедов.

Особое внимание уделено доступности: подножки имеют выдвижную ступеньку для удобного выхода на низкие платформы.

В наступающем году такие же комфортабельные поезда планируется запустить на одном из самых загруженных направлений - Казань - Ижевск. Здесь они будут курсировать уже в шестивагонном исполнении, что позволит перевозить больше пассажиров без ущерба для комфорта.

Современные технологии существенно упрощают жизнь пассажиров. В Татарстане успешно работает пилотный проект «единого окна» в мобильном приложении «ПроТранспорт+». Оплата проезда происходит автоматически на основе данных геолокации - пассажиру не нужно покупать билет, система сама определяет начало и конец поездки. Пока эта опция доступна на маршруте Казань - Аэропорт, но ее планируют распространить и на другие направления.
Следующий шаг в цифровизации - объединение в одном приложении оплаты проезда на разных видах транспорта. Вскоре пассажиры смогут в «ПроТранспорт+» купить билет не только на электричку, но и на казанский трамвай или троллейбус, а также построить оптимальный маршрут с пересадками. Это сделает мультимодальные поездки по-настоящему бесшовными и удобными.

В преддверии новогодних праздников железнодорожники готовятся к традиционному увеличению пассажиропотока. С 25 декабря по 12 января на самых популярных маршрутах будут курсировать удлиненные составы. Например, на направлении Казань - Ижевск поезда будут состоять из 8 вагонов вместо обычных, на Казань - Нижний Новгород - из 6 вагонов. Это позволит перевезти больше людей без толчеи и с соблюдением комфорта.

А с 26 декабря по 8 января пройдет веселая ежегодная акция «Дедом Морозом нарядись - в электричке прокатись!». Пассажиры, которые придут на вокзал в полных костюмах Деда Мороза или Снегурочки, получат право бесплатного проезда в пригородных поездах по любому выбранному маршруту. Это прекрасная возможность создать праздничное настроение и сэкономить на поездках к родственникам или на праздничные мероприятия.

Казань вошла в тройку самых популярных городов России для новогоднего отдыха
Фарид Мухаметшин подвел итоги работы татарстанского парламента за 2025 год
