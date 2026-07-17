«Гонка Героев» в Менделеевске: рок, шары и новый мексиканский формат

25 июля Менделеевск в пятый раз примет фестиваль "Гонка Героев" – в этом году событие пройдёт в обновлённой концепции "От рассвета до заката" с мексиканским колоритом. Как рассказал глава района Роберт Искандаров, за несколько лет проект превратился из сугубо спортивного старта в большой семейный праздник с музыкой, детскими зонами, фотозонами и гастрономическими пространствами.

В юбилейный год гостей ждёт тематическое оформление площадки, костюмированные команды, музыкальные коллективы на входе и стилизованный фуд-корт с тако и буррито. Также в программе – чемпионат России по гонке с препятствиями, воздушные шары и рок-концерт. Для Менделеевска, отметил Искандаров, это событие имеет особое значение: оно привлекает туристов и даёт городу возможность заявить о себе на федеральном уровне. Вход для зрителей свободный.