«Гонка Героев» в Менделеевске: рок, шары и новый мексиканский формат

news_top_970_100
Республика
17 июля 2026  16:10

25 июля Менделеевск в пятый раз примет фестиваль "Гонка Героев" – в этом году событие пройдёт в обновлённой концепции "От рассвета до заката" с мексиканским колоритом. Как рассказал глава района Роберт Искандаров, за несколько лет проект превратился из сугубо спортивного старта в большой семейный праздник с музыкой, детскими зонами, фотозонами и гастрономическими пространствами.

В юбилейный год гостей ждёт тематическое оформление площадки, костюмированные команды, музыкальные коллективы на входе и стилизованный фуд-корт с тако и буррито. Также в программе – чемпионат России по гонке с препятствиями, воздушные шары и рок-концерт. Для Менделеевска, отметил Искандаров, это событие имеет особое значение: оно привлекает туристов и даёт городу возможность заявить о себе на федеральном уровне. Вход для зрителей свободный.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане расширяют льготный лизинг и гарантийную поддержку для МСП
В Казани 22 июля состоится «Форум языков»
Гороскоп на неделю с 20 июня по 26 июля 2026
Гороскоп на неделю с 20 июня по 26 июля 2026
«Гонка Героев» в Менделеевске: рок, шары и новый мексиканский формат
Налоговая служба РТ: неофициальная зарплата лишает соцгарантий
В Казани предпринимателям начнут компенсировать затраты на пункты сбора вторсырья
В Казани планируют построить 10-метровую башню из чак-чака и установить рекорд России
На улице Красной Позиции появится новый бульвар
На улице Красной Позиции появится новый бульвар