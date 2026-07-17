В Казани 22 июля состоится «Форум языков»

22 июля в Центре уникального мастерства в Казани в рамках V Этно-фестиваля «Стиль жизни – культурный код» Академия молодёжной дипломатии проведёт проект «Форум языков». С 11:00 до 16:00 гости смогут бесплатно погрузиться в языковую культуру восьми народов – татарского, узбекского, испанского, индонезийского, арабского, персидского, французского и языков народов Поволжья. Участие по предварительной регистрации на сайте.

Носители языков проведут интерактивные лекции, где познакомят с алфавитом, базовыми фразами, произношением, а также расскажут о традициях и истории каждого народа. Организаторы ставят целью разрушить стереотип о сложности языков, показать их живое звучание и вдохновить гостей на новые лингвистические открытия. Как отметила председатель Академии молодёжной дипломатии Дильбар Садыкова, язык – это ключ к сердцу другого народа, а уважение к языкам рождает дружбу между людьми.