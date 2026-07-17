Налоговая служба РТ: неофициальная зарплата лишает соцгарантий

Налоговая служба Татарстана предупредила работников об опасности получения неофициальной зарплаты – она лишает социальных гарантий, влияет на размер пенсии, оплату больничных и отпусков, а также может стать препятствием для получения кредита. Работодатели, выплачивающие зарплату «в конверте», уклоняются от налогов и взносов, а сотрудники рискуют остаться без выплат за сверхурочную работу, пособий при травмах и полного расчёта при увольнении.

В УФНС отметили, что межведомственные комиссии уже помогли легализовать тысячи работников. За пять месяцев 2026 года это принесло 204 млн рублей НДФЛ и 706 млн страховых взносов. Более того, 85% компаний, где зарплаты были ниже МРОТ или среднеотраслевого уровня, после заседаний комиссий пересмотрели выплаты в сторону повышения.

Если работодатель отказывается оформлять сотрудника официально, работник может обратиться в суд, прокуратуру, трудовую инспекцию или налоговые органы. Проверить уплату налогов и взносов можно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС в разделе «Доходы».