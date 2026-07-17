В Татарстане расширяют льготный лизинг и гарантийную поддержку для МСП

Министерство экономики Татарстана обновило программы льготного лизинга и поручительства для малого и среднего бизнеса, сделав акцент на инновационных компаниях. Поддержка оказывается через Региональную лизинговую компанию (РЛК) и Гарантийный фонд РТ в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Теперь компании, прошедшие IPO или выпустившие цифровые финансовые активы, могут получить льготный лизинг на два года после выхода на биржу. Ставки – 9,5% для российского оборудования и 11,5% для импортного, сумма – от 0,5 до 40 млн рублей, срок – до 60 месяцев. Гарантийный фонд, в свою очередь, готов поручаться по лизинговым сделкам, снижая риски бизнеса. Для таких предприятий аванс могут снизить до 0% при покрытии фондом не менее 30% стоимости оборудования.

Как отметила первый замминистра Наталья Кондратова, нововведения стимулируют компании к выходу на биржу и укрепляют позиции Татарстана как инновационного центра. В этом году в регионе также увеличены лимиты по ключевым продуктам лизинга. Подробности – по телефону 8 (843) 524-90-90 и на сайте Минэкономики РТ.