Гонка за скоростью: почему мы обманываем себя, пытаясь сэкономить время

Разгон с 20 км/ч до 30 км/ч сократил бы время в пути на 10 минут. А вот увеличение скорости со 100 км/ч до 110 км/ч на той же дистанции сэкономит всего 42 секунды. Чувствуете разницу?

Это явление психологи называют предвзятостью относительно экономии времени. Мы систематически ошибаемся, когда оцениваем, сколько выиграем, прибавляя газ, или сколько потеряем, сбавляя темп.

Почему так происходит? Нам кажется логичным, что увеличение скорости на 20% даст и 20-процентную экономию времени. Но это иллюзия. Связь здесь не линейная, а гиперболическая. Самый наглядный пример: если удвоить скорость (увеличить на 100%), время в пути сократится всего наполовину.

Эта ошибка мышления дорого обходится на дорогах. Водитель, уверенный, что, разогнавшись на трассе с 90 км/ч до 110 км/ч, он приедет намного быстрее, часто рискует совершенно неоправданно. Расчеты показывают: на дистанции 70 км такое превышение сэкономит всего около восьми минут. А вот тормозной путь вырастет почти в полтора раза.

Восемь минут против шанса не вернуться домой - выбор кажется очевидным, но ежедневно тысячи людей делают его не в свою пользу.

Во многих крупных городах Европы уже снизили максимальную скорость для автомобилей до 30 км/ч за пределами магистральных дорог. И никаких нештрафуемых порогов. К слову, никто там особенно не опаздывает. Все потому что пропускная способность полосы дороги на таких скоростях увеличивается, ведь не нужно держать большую дистанцию. А еще движение становится равномерным, водителям не нужно постоянно тормозить и разгоняться. В итоге для времени в пути оказывается важнее средняя скорость, а не пиковое значение на спидометре.

Любопытно, что этот когнитивный сбой не ограничивается вождением. Ученые проводили эксперименты в больницах и на производствах. Люди точно так же ошибались, оценивая, сколько времени сэкономит увеличение числа врачей или дополнительных рабочих на конвейере.

В более широком смысле психологи говорят об ошибке сэкономленного времени. Мы часто выбираем быстрые, но неэффективные методы, будучи уверенными, что так сэкономим минуты. Спешка заставляет нас хвататься за неудобные инструменты, откладывать дела в долгий ящик, а потом лихорадочно доделывать. В итоге времени уходит больше, качество страдает, стресс зашкаливает.

Как не попасть в эту ловушку? Во-первых, планировать заранее и не надеяться на авось. Во-вторых, выбирать не самый быстрый на первый взгляд, а самый эффективный инструмент или метод. В-третьих, не откладывать важное на потом. И главное - помнить, что на дороге гонка за секундами может стоить жизни. Иногда лучше выехать на 10 минут раньше, чем пытаться отыграть их ценой риска.