Госавтоинспекция РТ предупредила о возможных ограничениях на дорогах из-за снегопада

26 января 2026  14:17

На фоне прогнозируемого синоптиками ухудшения погодных условий Госавтоинспекция Республики Татарстан предупреждает о возможных временных ограничениях движения на автодорогах.

По данным метеорологов, в ближайшие дни в регионе ожидаются интенсивные снегопады, которые могут значительно снизить видимость на трассах и ухудшить дорожную обстановку.

В связи с этим ГАИ обращается ко всем автомобилистам с просьбой по возможности отказаться от личных поездок, особенно за пределами населённых пунктов, если в этом нет крайней необходимости. Ведомство напоминает, что такие меры принимаются исключительно в целях безопасности всех участников дорожного движения.

