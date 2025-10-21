Госдума ужесточила ответственность за срыв подготовки к отопительному сезону

Государственная Дума приняла закон, который усиливает ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Новый документ предусматривает штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений в установленные сроки. Для юридических лиц размер штрафа может достигать 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч рублей.

Володин подчеркнул, что вопрос бесперебойного прохождения отопительного сезона находится на особом контроле. «В домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло. Для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами», — отметил председатель Госдумы.

Парламентарий также акцентировал важность наведения порядка в этой сфере, своевременного устранения нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц. Принятый закон направлен на обеспечение качественной подготовки к отопительному периоду и предотвращение ситуаций, когда жилые дома и социальные учреждения остаются без тепла в холодное время года.

Новые меры ответственности должны стимулировать ресурсоснабжающие организации более ответственно подходить к подготовке к зимнему сезону и оперативно устранять все выявленные недостатки.