Госкомархив Татарстана объявил конкурс для организаций с призовым фондом 9 млн рублей

В Татарстане стартует республиканский конкурс для предприятий и учреждений — его проводит Госкомитет РТ по архивному делу в рамках госпрограммы «Развитие архивного дела в Республике Татарстан». Общий объем призового фонда составляет 9 млн рублей.

О запуске конкурса сообщила председатель Госкомархива РТ Гульнара Габдрахманова на итоговой коллегии ведомства в Казани. По ее словам, участие в проекте позволит организациям — источникам комплектования архивов — укрепить свою материально-техническую базу и обновить оборудование.

Кроме того, в рамках той же госпрограммы продолжается поддержка муниципальных архивов. Как отметила Габдрахманова, в 2025 году грантовую помощь получили 14 муниципалитетов — им было передано оборудование на сумму свыше 22 млн рублей.