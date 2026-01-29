Татарстан предлагает 2,9 млн рублей за службу в Войсках беспилотных систем

В Татарстане упростили и сделали очень выгодной службу по контракту в новых Войсках беспилотных систем, сообщает ИА «Татар-информ». Весь путь от решения до отправки в часть теперь состоит всего из четырёх быстрых шагов: нужно обратиться в военкомат, центр «Батыр» или пункт отбора, написать заявление, за сутки пройти медкомиссию и подписать контракт.

Самым важным изменением стало увеличение денежной выплаты для контрактников из республики. С января она выросла до 2,9 миллиона рублей, что является одной из самых высоких сумм в стране и рекордом для Приволжского федерального округа. Эти деньги складываются из 2,5 миллионов рублей из бюджета Татарстана и 400 тысяч от Министерства обороны.

Контрактникам, в том числе в беспилотных войсках, положено много льгот. Они получат статус ветерана боевых действий с ежемесячной доплатой, страховку и бесплатное лечение. Власти также обещают поддержку семьям военнослужащих, включая бюджетные места для детей в вузах, бесплатные кружки и льготный проезд.

Служба в этом новом роде войск имеет свои особенности. Контракт заключается минимум на один год и не продлевается автоматически, а солдата не будут переводить в другие части без его согласия. Обучение длится не менее двух месяцев и проходит в соседних с Татарстаном регионах. Интересно, что у любителей компьютерных игр здесь есть преимущество — развитая моторика и привычка к сложным интерфейсам ускоряют освоение техники. Бойцы будут управлять всем спектром беспилотников: от летающих аппаратов, подобных «Гераням», до наземных «Странников» и морских катеров.

Чтобы узнать подробности или подать заявку, можно позвонить на специальную горячую линию по номеру 117, нажав затем кнопку 4. Всю информацию также можно найти на сайте heroes-tatarstan.ru или обратившись в Пункт отбора в Казани по адресу ул. Аэропортовская, 1/40 (телефон (843) 221-44-52). Жителям других регионов доступен бесплатный номер 8 800 222 59 00.

Напомним, что Войска беспилотных систем были созданы как отдельный род войск в ноябре, объединив ранее разрозненные подразделения.