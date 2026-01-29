Казанский «Рубин» скорректировал программу турецкого учебно-тренировочного сбора

Футбольный клуб «Рубин» объявил об изменениях в расписании контрольных матчей в рамках своего зимнего сбора, проходящего в Турции. Две ранее запланированные игры отменены.

Вместо встречи с казахстанским «Кайратом», которая была намечена на 14 февраля, казанцы проведут товарищеский матч 15 февраля против знаменитого узбекистанского клуба «Пахтакор». Также отменена игра против сербского «Бораца», которая должна была состояться 31 января.

Напомним, что первая часть турецкого сбора «Рубина» уже завершена. Казанская команда успешно провела два первых контрольных поединка, одержав победы над сербским клубом ИМТ со счетом 3:1 и над македонской «Стругой» — 2:0.