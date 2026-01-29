Казанский «Рубин» скорректировал программу турецкого учебно-тренировочного сбора

news_top_970_100
Спорт
29 января 2026  13:00

Футбольный клуб «Рубин» объявил об изменениях в расписании контрольных матчей в рамках своего зимнего сбора, проходящего в Турции. Две ранее запланированные игры отменены.

Вместо встречи с казахстанским «Кайратом», которая была намечена на 14 февраля, казанцы проведут товарищеский матч 15 февраля против знаменитого узбекистанского клуба «Пахтакор». Также отменена игра против сербского «Бораца», которая должна была состояться 31 января.

Напомним, что первая часть турецкого сбора «Рубина» уже завершена. Казанская команда успешно провела два первых контрольных поединка, одержав победы над сербским клубом ИМТ со счетом 3:1 и над македонской «Стругой» — 2:0.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане тестируют цифровое заселение в отели через мессенджер MAX
В РТ планирует установить 1,6 тыс. сирен на телекоммуникационных вышках
Казанский «Рубин» скорректировал программу турецкого учебно-тренировочного сбора
На трассе Алексеевское - Альметьевск в Татарстане сняты ограничения на движение
Казань ищет выход из мусорного кризиса
Казань ищет выход из мусорного кризиса
Татарстан предлагает 2,9 млн рублей за службу в Войсках беспилотных систем
На казанском стадионе «Ракета» реконструируют здание трибун
Госкомархив Татарстана объявил конкурс для организаций с призовым фондом 9 млн рублей