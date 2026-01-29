На казанском стадионе «Ракета» реконструируют здание трибун

news_top_970_100
Город
29 января 2026  11:43

В Казани продолжаются работы по капитальному ремонту стадиона «Ракета» в поселке Дербышки. Основной фокус сейчас — реконструкция здания трибун, построенного еще в конце 1960-х годов, сообщает сайт мэрии города.

В текущем году подрядчики выполняют комплексное обновление внутренней инфраструктуры. Планируется полная замена инженерных коммуникаций, утепление кровли первого этажа, а также ремонт раздевалок и служебных помещений. 

Фото: kzn.ru

Обновление спортивной площадки — процесс поэтапный. Работы стартовали в 2022 году, и за это время на объекте уже провели значительные преобразования. Были заменены и подключены к новым сетям две холодильные станции для поддержания льда, отремонтированы осветительные мачты и полностью обновлена дренажная система под футбольным полем.

Также на стадионе уложили современное искусственное покрытие, отремонтировали основание поля и беговые дорожки. Для трибун выполнили гидроизоляцию и заменили кровлю на четвертом этаже, обновили наружные коммуникации и систему ливневой канализации.

Помимо работ на самом поле и трибунах, в прошлом году была проведена модернизация систем жизнеобеспечения: заменены трубопроводы водоснабжения и отопления, утеплен фасад, смонтирован индивидуальный тепловой пункт (ИТП) и выполнена внутренняя отделка помещений.

Напомним, что стадион «Ракета» был открыт в 1947 году, и его инфраструктура, включая устаревшее оборудование для подготовки льда, требовала комплексного обновления. Предыдущая серьезная реконструкция проводилась здесь в преддверии Всемирной летней Универсиады 2013 года.

news_right_column_240_400
Новости
На трассе Алексеевское - Альметьевск в Татарстане сняты ограничения на движение
Казань ищет выход из мусорного кризиса
Казань ищет выход из мусорного кризиса
Татарстан предлагает 2,9 млн рублей за службу в Войсках беспилотных систем
На казанском стадионе «Ракета» реконструируют здание трибун
Госкомархив Татарстана объявил конкурс для организаций с призовым фондом 9 млн рублей
Закулисье дедлайна КХЛ: как приходил Тодд и почему в Казани остался Яшкин
Закулисье дедлайна КХЛ: как приходил Тодд и почему в Казани остался Яшкин
Ученые КНИТУ-КАИ представили экономичную технологию производства пенографита
Сольный концерт в четыре лапы