На казанском стадионе «Ракета» реконструируют здание трибун

В Казани продолжаются работы по капитальному ремонту стадиона «Ракета» в поселке Дербышки. Основной фокус сейчас — реконструкция здания трибун, построенного еще в конце 1960-х годов, сообщает сайт мэрии города.

В текущем году подрядчики выполняют комплексное обновление внутренней инфраструктуры. Планируется полная замена инженерных коммуникаций, утепление кровли первого этажа, а также ремонт раздевалок и служебных помещений.

Фото: kzn.ru

Обновление спортивной площадки — процесс поэтапный. Работы стартовали в 2022 году, и за это время на объекте уже провели значительные преобразования. Были заменены и подключены к новым сетям две холодильные станции для поддержания льда, отремонтированы осветительные мачты и полностью обновлена дренажная система под футбольным полем.

Также на стадионе уложили современное искусственное покрытие, отремонтировали основание поля и беговые дорожки. Для трибун выполнили гидроизоляцию и заменили кровлю на четвертом этаже, обновили наружные коммуникации и систему ливневой канализации.

Помимо работ на самом поле и трибунах, в прошлом году была проведена модернизация систем жизнеобеспечения: заменены трубопроводы водоснабжения и отопления, утеплен фасад, смонтирован индивидуальный тепловой пункт (ИТП) и выполнена внутренняя отделка помещений.

Напомним, что стадион «Ракета» был открыт в 1947 году, и его инфраструктура, включая устаревшее оборудование для подготовки льда, требовала комплексного обновления. Предыдущая серьезная реконструкция проводилась здесь в преддверии Всемирной летней Универсиады 2013 года.