Господдержка стимулировала рост технологичного бизнеса в РТ

Пятнадцать малых технологических компаний (МТК) из Татарстана успешно воспользовались федеральной программой льготного кредитования «Высокотех», что позволило им значительно укрепить свои финансовые показатели. По данным регионального Министерства экономики, средний прирост выручки участников программы составил 12% по сравнению с предыдущим периодом.

Общая доходность татарстанских МТК, получивших государственную поддержку, демонстрирует устойчивую положительную динамику: с 7,1 млрд рублей в 2023 году до почти 8 млрд рублей по итогам 2024 года. Эти результаты соответствуют общероссийскому тренду — совокупная выручка всех поддерживаемых федерацией технологических МТК достигла 265 млрд рублей.

Татарстан подтверждает статус одного из ключевых инновационных хабов страны, занимая место в тройке лидеров по количеству малых технологических компаний. В республике зарегистрировано и успешно работает свыше 200 МТК, которые имеют доступ к комплексной системе поддержки. Помимо федеральных инструментов, таких как программа «Высокотех» от Корпорации МСП и Минэкономразвития России, предприятия могут использовать региональные меры стимулирования в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Инфраструктура поддержки включает специализированные финансовые продукты: поручительства под залог интеллектуальной собственности, льготные лизинговые программы и микрофинансирование. Ключевую роль в их предоставлении играют Фонд поддержки предпринимательства, Региональная Лизинговая Компания и Гарантийный фонд Татарстана. За последние два годы объем финансовой поддержки МТК в регионе превысил 400 млн рублей.