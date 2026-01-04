Госжилфонд РТ расширяет программу жилья для работников ОПК

4 января 2026  12:01

осударственный жилищный фонд РТ продолжает реализацию программы по обеспечению жильём сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Проект действует с 2023 года по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и охватывает Казань, Набережные Челны, Зеленодольск и Менделеевск.

Крупнейший объём жилья направлен в Набережные Челны. В 2025 году работникам «КАМАЗа» передали 665 квартир в новых домах с чистовой отделкой. В ближайшее время в 78-м микрорайоне планируется заселение ещё двух арендных домов — всего автогигант получит более тысячи квартир для привлечения и закрепления специалистов.

Программа развивается и в других городах. В Зеленодольске для сотрудников предприятий ОПК предусмотрено свыше 160 квартир. В Менделеевске за счёт инвестиций Госжилфонда возводится дом на 60 квартир для работников комплекса «Аммоний-2».

По итогам 2025 года фонд ввёл в эксплуатацию 162 тыс. квадратных метров жилья, что позволило улучшить жилищные условия более чем 3,2 тыс. семей по всей республике.

