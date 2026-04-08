Группа стратегического видения «Россия - Исламский мир» отметит в этом году 20-летие

В рамках рабочей поездки в Москву Раис Татарстана, председатель группы стратегического видения «Россия - Исламский мир» Рустам Минниханов встретился с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества и участниками встречи группы стратегического видения «Россия - Исламский мир». Во встрече, которая состоялась 6 апреля, приняли участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Марат Хуснуллин отметил, что в соответствии с приоритетами внешней политики России, которые обозначил Президент РФ, продолжается работа по укреплению партнерства с мусульманскими странами, основанного на взаимном уважении и общих интересах, передает пресс-служба Раиса РТ. «Эти принципы являются основой для построения справедливого и устойчивого миропорядка. Укрепление взаимопонимания и налаживание прямых контактов между нашими странами - одна из задач группы стратегического видения «Россия - Исламский мир». В этом году группа отметит свою 20-летнюю годовщину на полях KazanForum. Благодарю всех членов группы, МИД России, духовные управления, Республику Татарстан за активную работу и неизменную поддержку всех мероприятий форума», - сказал вице-премьер, председатель оргкомитета международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» Марат Хуснуллин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что межнациональное и межконфессиональное согласие было и остается важнейшим элементом многовековой российской государственности. Наряду с другими традиционными религиями ислам представляет собой неотъемлемую часть духовно-исторического и культурного наследия нашей страны. «Среди безусловных внешнеполитических приоритетов России - укрепление взаимовыгодных связей с государствами дружественной исламской цивилизации, а также продвижение диалога с объединяющей их Организацией исламского сотрудничества. Важная роль в развитии партнерства России с ОИС принадлежит группе стратегического видения «Россия - Исламский мир» под руководством Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. В текущем году эта площадка - действительно уникальная по представительности и тематическому охвату - отмечает свое 20-летие. Хотел бы от души поздравить всех коллег с этой знаменательной датой», - сказал Сергей Лавров.

Рустам Минниханов поприветствовал участников встречи и поздравил с окончанием священного месяца Рамадан. Он заметил, к большому сожалению, именно в этот благословенный месяц под прикрытием возобновившегося переговорного процесса совершен акт агрессии США и Израиля в отношении Ирана. «В связи с этим мы глубоко обеспокоены последовавшей эскалацией на Ближнем Востоке, ударами по территории наших уважаемых партнеров из других мусульманских государств, разрушениями инфраструктуры», - сказал Раис республики.

Он подчеркнул, что Россия последовательно выступает за скорейшее дипломатическое урегулирование и нормализацию обстановки в регионе. В то же время никуда не делась проблема палестино-израильского конфликта, образовавшейся там гуманитарной катастрофы, а также закрытия доступа к исламской святыне - мечети Аль-Акса.

Рустам Минниханов заметил, что наша страна всегда выступала за исполнение решений Совета Безопасности OOН, прежде всего за создание независимого суверенного палестинского государства. Деятельность группы стратегического видения «Россия - Исламский мир» в связи с этим будет также сконцентрирована на расширении превентивной дипломатии и укреплении взаимного доверия через создание благоприятной среды для общения и взаимодействия в рамках публичной дипломатии.

В этом году исполняется 20 лет с начала деятельности группы стратегического видения «Россия - Исламский мир». В 2005 году Россия получила статус наблюдателя при Организации Исламская конференция (ныне Организация исламского сотрудничества). Раис Татарстана подчеркнул, что после этого именно группа стратегического видения «Россия - Исламский мир», созданная по поручению Президента страны Владимира Путина, стала уникальной площадкой межцивилизационного диалога, нацеленного на защиту традиционных духовных ценностей, а также на укрепление взаимопонимания между Русским миром и мусульманской цивилизацией. Спустя 20 лет группа активно продолжает эту деятельность, продвигает принципы справедливого многополярного мироустройства. На ее площадке регулярно проводятся встречи с лидерами исламских стран и организаций. Группа занимается информационной и молодежной политикой, расширяет научное сотрудничество.

«Мы благодарны Президенту России за внимание и оказываемую поддержку. Я регулярно информирую Владимира Владимировича о деятельности группы, и он высоко оценивает нашу работу. Основной целью своей деятельности мы считаем поддержание и укрепление связей в сфере народной дипломатии с лидерами международных мусульманских общественных и религиозных объединений, руководителями ведущих аналитических, научных и гуманитарных организаций, фондов, университетов стран Организации исламского сотрудничества. Наша задача - развитие и защита общих для России и государств исламского мира духовно-нравственных ценностей, а также привлечение молодежи к их сохранению и приумножению. Сегодня это самые хрупкие и важнейшие ценности, в которых нуждается все человечество», - сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что в мае этого года Казань вновь станет центром международного диалога. В эти дни состоится 17-й международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum». В прошлом году в его деловой программе приняли участие 8,5 тыс. человек из 96 стран мира и 82 субъектов России. В их числе руководители более 35 дипломатических миссий, аккредитованных в Москве.

«В текущем году деловая программа форума не менее насыщенна. Тема пленарного заседания - «От точек на карте к точкам роста: объединение технологических финансовых инициатив». Особое значение форуму придадут торжественные мероприятия в честь года «Казань - культурная столица исламского мира», съезд министров культуры стран ОИС, Генеральная ассамблея ИСЕСКО, съезд представителей национальных банков стран-членов ОИС, организованный в партнерстве с Центральным банком России, где планируется обсудить стратегические вопросы развития финансовых систем, трансформацию рынков капитала и партнерское финансирование», - сообщил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в дни KazanForum состоится ежегодное заседание группы стратегического видения «Россия - Исламский мир» на тему «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром». Наряду с пленарным заседанием пройдут два круглых стола, организованные группой. Они будут посвящены темам культурно-гуманитарного межрелигиозного взаимодействия, а также научно-техническому и экономическому сотрудничеству России со странами исламского мира.

Также на площадке KazanForum в партнерстве с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества будет проводиться медиафорум для представителей исламских стран. Планируется обсудить новые технологические вызовы, которые стоят перед журналистским сообществом мира в целом и Глобального Юга в частности.

Кроме того, в рамках форума состоится специальная тематическая сессия «Большое Евразийское партнерство: стратегия развития», которая посвящена инициативе Президента России о формировании рамочной архитектуры, объединяющей потенциалы ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС, китайской инициативы «Один пояс, один путь», стран-членов Организации исламского сотрудничества. Ключевая цель Большого Евразийского партнерства - согласование стратегических интересов и сопряжение инфраструктурных и торговых систем, а в глобальном смысле - формирование устойчивой стратегии в условиях перехода к многополярному миру.

«За эти годы наши встречи на площадках группы стали традиционным событием, где гости открыто обсуждают актуальные вопросы современной культурной и гуманитарной повестки дня, обмениваются опытом и намечают дальнейшие направления для сотрудничества. Растет масштаб мероприятия - сегодня география его участников не ограничивается государствами исламского мира и России, а круг обсуждаемых вопросов носит глобальный характер.

Безусловно, свой вклад в общие усилия по укреплению дружбы и доверия между народами призвана внести и наша встреча, которая, уверен, будет полезна для всех и позволит получить новую информацию из первых уст. Ждем вас в мае в Казани на KazanForum и заседании группы стратегического видения «Россия - Исламский мир», - добавил Рустам Минниханов.