Тимур Билялов в пятерке сильнейших игроков по версии КХЛ по итогам недели

Спорт
6 ноября 2025  14:55

Континентальная хоккейная лига обнародовала рейтинг самых результативных хоккеистов по итогам 6-8 недель регулярного чемпионата. В пятерке сильнейших игроков этого периода был отмечен представитель казанского «Ак Барса» Тимур Билялов, ставший вторым вратарем в этом списке.

Вратарская статистика Билялова за октябрь впечатляет: из шести проведенных матчей две игры он завершил «на ноль», не пропустив ни одной шайбы. Общие показатели голкипера в текущем сезоне также демонстрируют его надежность: в 14 матчах процент отраженных бросков составляет 92,3 при коэффициенте надежности 2,3.

Лучшими игроками трехнедельного отрезка чемпионата были признаны Денис Костин из «Торпедо», Герман Точилкин из «Нефтехимика» и Александр Радулов из «Локомотива».

Напомним, сегодня казанский клуб сыграет на выезде против минского «Динамо». Матч состоится в 19:10 по московскому времени.

