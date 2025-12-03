Губернатор Тульской области посетил восстановленный храм-памятник на Казанке

В ходе рабочего визита в Казань губернатор Тульской области Дмитрий Миляев осмотрел недавно отреставрированный храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя, расположенный на берегу реки Казанки. Экскурсию для высокого гостя провел митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Владыка Кирилл подробно рассказал об истории храма, основных этапах его восстановления, а также о деятельности Татарстанской митрополии. Реставрационные работы начались в 2024 году по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а в июле 2025 года храм был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Губернатор Миляев поблагодарил митрополита за теплый прием и передал в дар храму икону великомученика Георгия Победоносца как символ молитвенной памяти и связи между регионами.