Губернатор Тульской области посетил восстановленный храм-памятник на Казанке

news_top_970_100
Город
3 декабря 2025  12:28

В ходе рабочего визита в Казань губернатор Тульской области Дмитрий Миляев осмотрел недавно отреставрированный храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя, расположенный на берегу реки Казанки. Экскурсию для высокого гостя провел митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Владыка Кирилл подробно рассказал об истории храма, основных этапах его восстановления, а также о деятельности Татарстанской митрополии. Реставрационные работы начались в 2024 году по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а в июле 2025 года храм был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Губернатор Миляев поблагодарил митрополита за теплый прием и передал в дар храму икону великомученика Георгия Победоносца как символ молитвенной памяти и связи между регионами.

news_right_column_240_400
Новости
Губернатор Тульской области посетил восстановленный храм-памятник на Казанке
В Татарстане возмещение по коррупционным делам превысило 100% ущерба
La Primavera: 36 лет музыки в формате нон-стоп
La Primavera: 36 лет музыки в формате нон-стоп
В Балтасинском районе открылся новый ледовый дворец «Балтач Арена»
В Казани планируют установить памятную доску драматургу Туфану Миннуллину
Казанский педагог стал лучшим молодым преподавателем детских школ искусств России
Супергерои среди нас: ученые показали, что наука - это магия, доступная каждому
Супергерои среди нас: ученые показали, что наука - это магия, доступная каждому
Казань обновляет социальную инфраструктуру: строительство и масштабный ремонт
Казань обновляет социальную инфраструктуру: строительство и масштабный ремонт