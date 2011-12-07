Корь опасна и очень заразна

О том, что такое корь, чем она опасна и как от нее защититься, «КВ» рассказал руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики, врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов. Корь - острое вирусное инфекционное заболевание, которое характеризуется общей интоксикацией, лихорадкой, воспалительными явлениями со стороны верхних дыхательных путей, глаз, характерной сыпью. Она может распространяться даже по вентиляционным каналам. Больной человек, проживающий на первом этаже, может заразить соседей на девятом этаже. Если человек не болел корью ранее или не был привит, то заражение 100%. По словам специалиста, заболевший заразен с начала появления симптомов. Болезнь начинается остро, с температуры до 38° и выше, нарушения сна и аппетита, появляется вялость, головная боль. В первые дни к заболеванию присоединяются насморк, кашель, развивается конъюнктивит. Затем, обычно на 4-5 день, за ушами, на спинке носа и щеках появляется сыпь от нежно-розового до насыщенного красного цвета, которая быстро распространяется на лицо и шею. На следующий день она появляется на теле, дальше - на руках и ногах. Одновременно резко усиливаются все симптомы общей интоксикации. Если запустить корь, то разовьются осложнения, связанные с работой нервной и дыхательной систем, в том числе трахеобронхит, отит, пневмония. Также поздним осложнением считается подострый склерозирующий панэнцефалит. Эта медленная инфекция, вызванная вирусом кори, проявляется через 5 - 8 лет после перенесенного заболевания. Коревой панэнцефалит начинается с расстройства личности и поведения. Затем появляются прогрессирующие мышечные, двигательные, зрительные нарушения. В 80% случаев панэнцефалит длится от 1 до 3 лет и приводит к летальному исходу. Эффективной мерой защиты от кори является вакцинация. Вакцина содержит в своем составе антигены вируса кори, желатин в качестве стабилизатора и антибиотик гентамицин, который препятствует бактериальному загрязнению вакцины. Иммунитет вырабатывается ориентировочно через 72 часа и сохраняется 15 - 25 лет. Вакцинация проводится бесплатно. В соответствии с Национальным календарем профпрививок плановая вакцинация детей против кори проводится в возрасте 12 месяцев и повторно - в 6 лет. Бесплатную прививку могут сделать взрослые в возрасте от 18 до 35 лет и лица от 35 до 55 лет, относящиеся к группам риска (медики и работники образовательных организаций, сотрудники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы и другие). Все вакцинированные должны иметь две документально подтвержденные прививки. Если у вас нет сведений о сделанных прививках, надо срочно обратиться к участковому терапевту и выяснить это. Если окажется, что прививок вам не делали, их нужно сделать с интервалом в три месяца. Прививка от кори противопоказана при беременности, злокачественных болезнях крови и новообразованиях, аллергии на куриный и перепелиный яичный белок, непереносимости антибиотиков. У большинства людей состояние после вакцинации протекает бессимптомно. Но у 2 - 3% привитых все же могут наблюдаться температурные реакции, легкие покраснения зева и ринит, проходящие в течение суток. Необходимо защитить от кори себя и своих детей, не доверять слухам о вреде прививок, ведь здоровье - это самое главное. КстатиРоспотребнадзор с 4 по 18 марта проводит горячую линию по вопросам профилактики кори. Граждане могут задать интересующие их вопросы по телефонам горячей линии управлений Роспотребнадзора по регионам и в консультационных пунктах для потребителей. Специалисты расскажут о правилах профилактики кори, вакцинации и мерах, которые следует предпринять при возможных контактах с заболевшим. Консультации проводятся по телефонам: (843) 238-52-11; 238-96-84 в будние дни с 9.00 до 17.00; в консультационных пунктах для потребителей всех желающих проконсультируют по телефону (843) 221-90-16.