В Казани болезни системы кровообращения чаще всего выявляют на диспансеризации

В Казани в ходе профилактических медицинских осмотров чаще всего выявляют болезни системы кровообращения. Об этом рассказал на итоговой коллегии руководитель управления здравоохранения исполкома Владимир Жаворонков.

Так, исходя из его отчета, болезни системы кровообращении составляют 41,3%. На втором месте по частоте выявления находятся болезни эндокринной системы — 19,4%.

Кроме того, он добавил, что в прошлом году профилактический медицинский осмотр прошли более 184 тысяч казанцев — это 97% от годового плана.

Жаворонков также отметил, что за 5 лет в Казани на 13% увеличилось количество онкозаболеваний, а смертность от онкологии на 8,6% выше республиканского.

«Считаем эту ситуацию недопустимой. Просим обратить внимание на эффективность выявления онкозаболеваний на ранней стадии», — обратился он к врачам и поручил до 20 марта предоставить план по снижению отказов от онкоскрининга.