Роспотребнадзор по РТ объяснил, за что оштрафовал 48 детских лагерей

В Татарстане сейчас идет вторая смена детских лагерей. Работают 100 загородных и 13 палаточных объектов, в которых отдыхаю свыше 16 тысяч ребят. Все они работают по антиковидному режиму, но нарушения все же выявляются, отметила во время пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

За последние сутки в девяти детских лагерях выявлены нарушения антиковидных мер. В частности, не соблюдался санитарно-дезинфекционный режим, а дезинфекционные средства применялись неправильно.

«Всего за последнюю неделю нами проверено 360 объектов в 48 из них были выявлены нарушения, это 13%. 46 протоколов составлено на общую сумму 350 тысяч рублей», — сказала Авдонина.