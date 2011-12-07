Переболевший COVID-19: Я до сих пор ощущаю одышку и слабость

Это компонент крови, которую сдают пациенты, переболевшие коронавирусом. В ней содержатся антитела к заболеванию. Метод переливания донорской плазмы уже показал свою действенность в других странах, а теперь входит в российскую врачебную практику.

Журналисту «КВ» удалось пообщаться с одним из первых доноров антиковидной плазмы — 41-летним казанцем Игорем Шлыковым. Уже спустя месяц после заболевания он решил помогать выздороветь другим.

— Да какой я герой?! — возражает Игорь. — Герои — те, кто работает сейчас в госпиталях. Пока проходил лечение, восхищался их стойкостью, терпением. Я благодарен всем медикам, видел, как непросто им приходится, когда они все вспотевшие, в комбинезонах, в защитных очках вода, им плохо видно, в трех парах перчаток. Тем не менее они очень старались, отвечали на все вопросы, очень доброжелательно относились.

О том, что у него коронавирусная инфекция, мужчина узнал совершенно случайно. Он работает вахтовым методом. В очередной раз завершив свою смену, отправился через Москву домой, в Казань. 12 мая созвонился по видеосвязи с мамой. Даже на расстоянии, по голосу, состоянию, она заподозрила неладное, настояла на том, чтобы сын сделал КТ — компьютерную томографию легких. Профессиональное чутье женщины — в прошлом медика — не подвело. Исследование показало, что оба легких у Игоря поражены, ему вызвали скорую и доставили в больницу, где и подтвердился диагноз — «коронавирусная инфекция».

Уже в стационаре он вспомнил, как незадолго до того пару дней у него была повышенная температура, но он, как и многие, значения не придал — принял жаропонижающий препарат и благополучно продолжил трудиться.

— Сама болезнь — она какая-то странная, — делится ощущениями Игорь. — Пока ходил, особо не чувствовал ничего, а когда в больницу положили, ощутил недомогание и температура поднималась. Уже там узнал, что часто так и бывает — незаметный подъем температуры, а дальше вроде все внешне нормально. Но только внешне.

В стационаре, по словам мужчины, все силы врачей направлены на то, чтобы сам организм пациентов смог победить коронавирус, выработать защитные антитела к нему, а потом восстановиться. У Игоря помимо COVID-19 диагностировали пневмонию средней тяжести. Две недели он проходил лечение в госпитале, после двух отрицательных тестов на коронавирус мужчину выписали на амбулаторное долечивание. Сейчас мужчина полностью выздоровел, с больничного его выписали. Но признается, что все равно пока еще ощущает небольшую одышку и слабость. Остаточные явления, которые обычно проходят в течение месяца.

— Еще в больнице появилась мысль помочь медикам и пациентам. Говорю же, болезнь дурная, до конца еще не исследованная. И когда мне позвонили и предложили сдать плазму для лечения людей с коронавирусом, я сразу согласился. Очень хотелось сделать что-то хорошее. Все как-то удачно совпало. Пока сдавал плазму только один раз. Надеюсь, после перерыва еще раз пригласят. Главное, чтобы все были живы и здоровы.

Что касается самой ситуации с пандемией, то Игорь воспринимает ее как явление, с которым нужно просто научиться жить, изменить свой взгляд на гигиену. Главное в этом деле — не перегнуть палку. А еще нужно ценить близких людей — в его случае семья во всем поддержала, привозила продукты и нужные лекарства.

Эксперты считают, что переливание донорской плазмы крови COVREC — один из эффективных методов лечения коронавируса, который широко используется в США, Германии, Китае и других странах.

— В Республике Татарстан, как и в других регионах России, ведется работа по заготовке и использованию свежезамороженой плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19 для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, — поясняет Елена ТУХВАТУЛЛИНА, врач организационно-методического отдела Республиканского центра крови МЗ РТ. — Эта работа осуществляется в рамках клинических исследований и опирается в том числе на опыт других стран, в числе первых столкнувшихся с пандемией, и уже имеющийся опыт города Москвы.

С 27 мая в Казани впервые методику использовали в Республиканской клинической больнице и перелили плазму с антителами трем пациентам в тяжелом состоянии. Ежедневно сотрудники ГАУЗ «РЦК МЗ РТ» и ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» обзванивают выздоровевших от COVID-19 и приглашают на сдачу крови с антителами. Плазмы 1 донора хватает для лечения 1 — 3 пациентов. Однако чтобы помочь всем нуждающимся, добровольцев должно быть больше.

По данным на 3 июня, Республиканский центр крови принял 15 доноров, переболевших COVID-19, 6 доз были направлены в РКБ для пациентов с тяжелой формой заболевания коронавирусной инфекцией.