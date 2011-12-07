Может ли наука реально помочь практикующим врачам?

Об организованном в Казани первом онлайн-съезде онкологов СНГ и Евразии, который состоялся в апреле, научных работах, меняющих качество жизни пациентов, и круглосуточном доступе сотрудников КГМА рассказал в интервью «КВ» Рустем Хасанов, директор Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

- Рустем Шамильевич, как задействованы сотрудники Академии в период борьбы с COVID-19?

- Самым активным образом. Профессорско-преподавательский состав Казанской государственной медицинской академии обучает особенностям диагностики и лечения коронавирусной инфекции, в том числе по COVID-19. Сегодня это уже более 2 тысяч подготовленных врачей и 198 ординаторов. Модуль по данной теме мы включили во многие образовательные программы. Одна из самых задействованных кафедр - инфекционных болезней, которая работает с 1924 года. Она была основана знаменитым ученым С.С.Зимницким в период, когда бушевали тиф, холера и другие инфекции. Так что опыт накоплен колоссальный, поэтому ее специалисты сейчас очень востребованы. В республике открывают резервные госпитали, главные врачи готовы принять наших инфекционистов на полную ставку, но это невозможно. Они и без того в круглосуточном режиме доступа, консультируют врачей по всем вопросам, помимо того, что продолжают обучать по коронавирусной инфекции докторов разных специальностей - терапевтов, врачей общей практики, пульмонологов и фтизиатров. Недавно, например, получили заявку на обучение еще 300 специалистов. А еще есть молодые ординаторы, их тоже нужно курировать.

К нам обращаются медицинские учреждения не только из городов Татарстана и ПФО, но и России - Архангельска, Астрахани, Москвы и других регионов, хотят обучиться именно у наших преподавателей, потому что программы актуальные и постоянно дорабатываются с учетом реальной ситуации. Неслучайно КГМА включена в один из 5 научно-образовательных центров мирового уровня, которые планируется создать в ближайшее время в России.

- Наверняка с инфекционистами кафедры консультируются по всем вопросам, связанным с COVID-19?

- Несомненно: и с инфекционистами, и с эпидемиологами, и с пульмонологами, и даже с педиатрами. Накопленный опыт позволяет давать развернутые, обоснованные консультации. Несмотря на повышенную нагрузку, - и заведующая кафедрой инфекционных болезней Ильсияр Мансуровна Хаертынова подтвердит - никто не остается без консультаций и поддержки.

Но ведь это направление далеко не единственное, у нас их много, и каждое сейчас по-своему востребовано. Да, мы, как филиал Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, занимаемся фундаментальными исследованиями в медицине, но в большей степени ориентируемся на прикладные аспекты. На данный момент у нас 3 факультета, 37 кафедр, нам доверено выполнение государственного задания по обучению действующих врачей и ординаторов. В год обучаем более 10 тысяч специалистов, и по итогам 2020 года эта цифра увеличится.

Мы уверены, что невозможно обучать, не имея собственных наработок, открытий. Только за последнее десятилетие зарегистрировали 175 патентов на медицинские изобретения. Ведь доктора - это специалисты с собственным опытом. А какие знания дашь им, если ты только врач, как они? Значит, нужны те, которые мудрее, опытнее, имеют больше компетенций, собственные исследования. Именно прикладного характера - по улучшению результатов лечения, диагностики, по новым подходам, комбинированию различных методов диагностики и т.д. Вот, например, одна из блестящих работ - профессора Р.Г.Сайфутдинова, по лечению калькулезного холецистита без операции. Речь идет о разработанном и запатентованном составе, который через тонкий катетер вводится пациенту в желчный пузырь, чтобы растворить камни. Представляете, что это значит? Альтернатива удалению желчного пузыря! Для хирурга обыденная операция, но для человека потеря одного из органов не проходит бесследно, ведь ничего лишнего в организме нет. То есть делается упор на прикладные возможности, на то, что можно потом применять в медицинской практике.

- А в каких сферах медицины сейчас больше всего работ?

- Лучевая диагностика, неврология, онкология и другие. За последние четверть века в академии защищено около 1200 диссертационных работ. По каждой работе можно много и долго говорить. Скажем, недавно свою работу защитил доцент Андрей Викторович Ларюков. У него смежные специальности - онкология и лучевая диагностика. Благодаря его исследованию изменился стандартный подход к диагностике и лечению больных раком легкого. Считалось, что периферические опухоли легкого, если нет других жалоб и данных о метастазах, нужно оперировать. Теперь понимаем, что таких пациентов необходимо глубоко обследовать, сочетая все виды диагностики, и перевести их на лекарственную терапию, без операции. Вроде не фундаментальное исследование, а меняет жизнь людей. Ведь что такое полостная операция, торакотомия? Риск осложнений. А здесь мы можем этого избежать. То есть для сотен больных только в Татарстане изменилась тактика лечения. Помимо этого, у нас ведутся и фундаментальные исследования при поддержке грантовых фондов. Мы сотрудничаем с учеными из Германии, Японии, Китая и других стран, проводим международные конференции по фундаментальным наукам.

Так, с 23 по 25 апреля 2020 года состоялся XI Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, причем в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в мире он прошел в формате онлайн. Событие проводится ежегодно под эгидой Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии. В 2020 году организация съезда при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова планировалась в Республике Татарстан, городе Казани, он был приурочен к ряду важных исторических дат: 100-летие Республики Татарстан, 100-летие Казанской государственной медицинской академии (Казанский ГИДУВ), 100 лет со дня рождения известного хирурга-онколога М.С.Сигала. Возглавил подготовку и проведение съезда в качестве президента съезда я, Рустем Шамильевич Хасанов, директор КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России в ПФО, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Съезд прошел на абсолютно новой, уникальной платформе, которая была разработана в кратчайшие сроки и специально создана под потребности мероприятия.

На платформе съезда зарегистрировались более 9 тысяч специалистов из 26 стран мира, в том числе Японии, Китая, Монголии, стран Прибалтики. Активное участие в нем приняли не только онкологи и радиологи, но и ученые - генетики, специалисты в области информационных технологий, лабораторной диагностики, кардиологи, эндокринологи, нейрохирурги, эксперты фонда ОМС, юристы и правоведы. Параллельно на платформе работали 9 онлайн-залов. За 3 дня выслушано почти 500 научных докладов, в том числе 35 из Казани. Связь, к счастью, не подвела. Вероятно, мы первые в мире, кто смог провести онлайн такое масштабное событие. Это еще один ресурс для врачей-практиков, который поможет им в повседневной работе.