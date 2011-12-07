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За сутки в Татарстане коронавирус выявлен у 54 человек

Среди заболевших – 20 жителей Казани.

В Татарстане зафиксировано 54 новых случая заболевания COVID-19, из них 3 завозных. Госпитализировано 24 человека, 30 получают лечение на дому. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Больше всего заболевших выявлено в Казани — 20 случаев. Следом за столицей идут Набережные Челны, там выявлено 16 случаев. На третьем месте по количеству заразившихся находится Лаишевский район — четыре случая.  

На 20 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 486 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за весь период пандемии 22 918 человек, в том числе 6 — за минувшие сутки.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что по результатам исследования эволюционировавший коронавирус лучше переносится по воздуху.

КВ
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