Пять мифов о вакцинации

Приглашенный спикер - научный журналист, токсиколог, в прошлом военный врач Алексей Водовозов, рассказал о том, как антипрививочное движение влияет на здоровых людей и почему вакцины стали жертвой собственной эффективности. Людей пришло много. В основном студенты-медики, преподаватели, были и заинтересовавшиеся темой горожане. Лекцию также посетил ректор университета Ильшат Гафуров. СТАТИСТИКА И ИСТОРИЯ. Выступавший начал с цифр. Согласно исследованиям уровень недоверия к прививкам в России составляет 28% (при среднем мировом показателе 15%). По этому критерию наша страна занимает третье место в мире, уступая лишь Франции, а также Боснии и Герцеговине. Оказывается, история антипрививочного движения берет свое начало с 14 мая... 1796 года. В тот день английский хирург Эдвард Дженнер сделал восьмилетнему пациенту первую в мире прививку от оспы. К успешному опыту английского врача отнеслись с недоверием. И это отодвинуло создание полноценной культуры вакцинации до 1840-х годов, когда эпидемия холеры унесла жизни сразу 500 тысяч европейцев. Сейчас опасные инфекции отступают. Многие страны уже несколько десятилетий не сталкивались с такими заболеваниями, как черная оспа или полиомиелит. Это обусловлено повсеместной вакцинацией, улучшением условий жизни, ростом качества воды и пищи, появлением антибиотиков. Только в США с 1924 года благодаря вакцинации удалось предотвратить более 103 млн случаев заболеваний, из них 26 млн - за последнее десятилетие.Но параллельно с этим появляются новые факторы риска: глобализация, рост плотности населения, скученность огромного числа людей в городах. Носитель инфекции может с легкостью преодолевать огромные расстояния, даже не подозревая, что представляет угрозу для окружающих. К сожалению, до сих пор не создано вакцины от малярии, ВИЧ, гепатита С, вируса Эбола, цитомегаловируса и так называемого респираторно-синцитиального вируса человека. Ситуация осложняется и деятельностью «антипрививочников», распространяющих мифы о вреде вакцинации. Спикер остановился на пяти наиболее популярных. Вакцины не работают! Для того чтобы развеять этот миф, можно обратиться к данным по смертности от вакциноуправляемых инфекций среди детей до 5 лет. В 2001 году количество летальных исходов от кори составляло 745 тыс., от коклюша - 286 тыс., от столбняка - 281 тыс. по всему миру. Данные 2008 года фиксируют снижение смертности от кори до 120 тыс., от коклюша и столбняка - до 196 и 60 тыс. соответственно. Это колоссальная разница, которой удалось добиться всего за 7 лет благодаря вакцинации и санитарно-просветительной работе.Лучше переболеть, чем сделать прививку. Многие противники вакцинации убеждены, что инфекционные заболевания способствуют укреплению естественного иммунитета. Мол, ребенок переболеет разок в детстве, зато организм выработает устойчивость к инфекции. Таким родителям стоит помнить о риске летального исхода от перенесенных заболеваний. Так, от коклюша ребенок умирает (по усредненным данным) в одном случае из 800, от дифтерии - в одном из 20, от столбняка - в одном из 5 (!). То есть вероятность смерти ребенка в случае заражения столбняком составляет 20%! Осложнения после перенесенной кори бывают у одного ребенка из 300. В то время как анафилактический шок (возможная индивидуальная реакция организма на коревую вакцину) - лишь в одном случае на миллион. А это в тысячу раз меньше одного процента. Переболел корью - спасся от рака. Вирус кори действительно обладает онколитическими свойствами (способен избирательно убивать клетки опухоли), но это касается только вакцинного штамма! Есть много исследований, подтверждающих эффективность виротерапии при онкозаболеваниях. Но данный вид терапии осуществляется только под строгим медицинским наблюдением врачей и ни в коем случае не предполагает такого способа, как просто переболеть корью. Вакцины вызывают аутизм. Нет никаких серьезных исследований, доказывающих связь вакцинации с проявлением расстройств аутического спектра. Довольно четко прослеживается иная связь: перенесенный во время беременности грипп может негативно сказаться на здоровье ребенка и его нервной системе. В данном случае вовремя привитая от гриппа женщина может избежать последствий как для себя, так и для ребенка, доказывал лектор. Осложнения скрывают? Никто ничего не скрывает, все возможные осложнения прописаны в инструкциях к вакцинам и на сайте ВОЗ. Любое вмешательство в организм человека может вызвать неблагоприятные последствия. Причем это касается не только прививок, но и любой фармацевтики. Следует понимать, что это случается чрезвычайно редко, гораздо реже, чем осложнения от перенесенных болезней. Важно помнить, что антипрививочное движение влияет на всех, в том числе и на здоровых людей. Это связано с иммунным щитом популяции. Чем больше людей проявляют сознательность и дисциплинированность при выполнении требований календаря прививок, тем выше защита всего населения страны от инфекционных заболеваний. Как только иммунный щит падает ниже 95%, возникают вспышки эпидемий. Главная мысль спикера: вакцинация - это общее дело, где каждый несет ответственность за здоровье другого. Вопросы. Спикера долго не отпускали, вопросы задавали в основном специфические, узконаправленные. Споров относительно посыла лекции не возникало - сказывалась медицинская подкованность аудитории. Подняли волнующую медиков тему: может ли доктор заставить родителей сделать прививку ребенку против их воли? Ответ: к сожалению, нет. Согласно Федеральному закону №157-ФЗ вакцинация является исключительно добровольной. Единственный доступный врачу инструмент воздействия - настойчивая просветительская работа, а также предупреждение о последствиях.